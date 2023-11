GdA – A ponte Padre Paolino vai tirar do isolamento mais de 2.500 pessoas que moram no Segundo Distrito do município. A região é uma das mais antigas da cidade e engloba as comunidades São Francisco, Niterói e Quintal Florestal.

O governador Gladson Cameli agradeceu o apoio dos parlamentares na aprovação da PL, em especial os de Sena Madureira, considerando como justo que essa homenagem a uma personalidade de grandes feitos sociais pelas comunidades mais carentes do município seja nominando uma obra de tamanha relevância social para as comunidades da região como um todo.

“O município merece esse presente por tudo que o Padre representou para aquela região”.

(…)

Grifo meu: o governador GladsonC assinou embaixo a proposta aprovada pela Assembleia Legislativa…Se chamará Ponte Paolino Baldassari, que foi um grande construtor de pontes em Sena Madureira…de pontes no sentido mais amplo da política e da vida, de escolas, de igrejas e de ideais em defesa dos que nunca tiveram nada na vida…Bola dentro da Aleac e do GdA.

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.