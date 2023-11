Ufac – O professor Luis Gustavo de Almeida, do curso de Física da Ufac nas modalidades presencial e a distância, chefiou banca para avaliar projetos de pesquisa aptos a receber financiamento pelo Programa de Teoria Astrofísica da Nasa (ATP-23). O edital de avaliação promovido pela agência espacial americana teve várias bancas; o trabalho ocorreu de 30 de outubro a 3 de novembro.

Em 2018, Almeida participou como avaliador de uma das bancas do Programa de Análise de Dados Astrofísicos da Nasa (Adap-18), sendo que neste ano recebeu convite para participar como presidente de banca. Esses programas promovem editais periódicos de fomento à pesquisa em áreas de astronomia e astrofísica, avaliando projetos de interesse estratégico para a Nasa.

Graduado em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Almeida obteve mestrado e doutorado em Astrofísica Nuclear pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Iniciou suas pesquisas no estudo do escape de neutrinos em estrelas de nêutron e na formação de estrelas de quark. Hoje desenvolve pesquisas em relatividade deformada e energia escura. Leciona na Ufac desde 2009, tendo começado suas atividades no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul; em 2017, transferiu-se para o campus-sede, onde atua desde então, integrando o Centro de Ciências Biológicas e da Natureza.

