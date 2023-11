GdA – O governador Gladson Cameli assinou na tarde de quinta-feira, 23, a ordem de serviço da obra da Orla do Rio Acre em Brasileia. A obra irá ligar a parte alta à parte baixa da cidade no trecho que foi destruído pelas enchentes de 2012 e 2015.

A nova orla está orçada em R$ 16.617.537,11(…)

(…)

Grifo meu: recursos de emendas parlamentares (do orçamento público federal)…Se for construida com zelo vai valorizar muito o histórico município do Acre.

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.