G1Acre – Um levantamento feito pelo Serasa apontou que, no mês de outubro, cerca de 279.994 pessoas estavam inadimplentes no Acre, o que corresponde a 44,56% da população do estado.

O levantamento Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas apontou que, somente na capital, Rio Branco, são 158.414 mil pessoas com dívidas que não conseguem quitar. O valor médio da dívida do acreano é de R$ 4.735 mil. (…) Grifo meu: Socorro! Num Acre menos injusto esse número seria impensável… J R Braña B.