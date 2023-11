O ETERNO CARNAVAL ALVINEGRO

Na vastidão do futebol, onde a tragédia e a comédia se entrelaçam iguais aos amantes clandestinos, há um protagonista que se destaca: o Botafogo. Ah, o Glorioso! Parafraseando Shakespeare, podemos dizer que o mundo todo é um palco, e o Botafogo, nele, é a mais hilária das tragédias…

Não há como escapar da fama que envolve o time de General Severiano…

Ao longo das décadas, o Botafogo conquistou o título honorário de “time mais pipoqueiro do Brasil”. Se o riso é o melhor remédio, então os torcedores alvinegros devem ter os pulmões mais saudáveis do planeta…

Quem mais poderia protagonizar esse enredo tragicômico senão o Botafogo?Â

É como se a cada partida, os deuses do futebol olhassem para o Glorioso e dissessem: –Vamos dar mais um toque de humor a esta partida…

O Botafogo é como aquele amigo atrapalhado que, apesar de todas as trapalhadas, conquista nosso coração. Afinal, o futebol é paixão, e o Botafogo, com toda sua peculiaridade, desperta uma paixão que transcende as vitórias e derrotas…

Enquanto houver futebol e o Botafogo estiver em campo, a comédia continuará reinando, e nós, torcedores e amantes do esporte, teremos sempre motivos para sorrir – e, é claro, para chorar de rir…

by JLab

+ Leia mais posts

Zezinho Ribeiro… morre o maior tricolor do principado de Sena – OEstadoAcre.com

Secretário de Educação: ‘Haverá 2º lote de VDP aos professores… 📹 – OEstadoAcre.com

Os valores do VDP dos professores e as diárias de dois políticos – OEstadoAcre.com