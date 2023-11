Zezeinho Ribeiro…o maior tricolor de Sena Madureira morreu hoje em Rio Branco….Morreu campeão da Libertadores 2023!

Encontrei ele na pandemia de Covid…

Aí a foto…

Com a máscara do Fluminense.

Conheci Zezinho desde quando eu era criança…

Antes de ser comerciente foi magarefe (açougueiro).

No mercado da cidade…

No tempo que carne boa, sem osso – em Sena e no Acre era só para as autoridades locais…para o juiz, o prefeito, o coletor de impostos, o delegado….

O que sobrasse, ao povo cabia…

Zezinho Ribeiro foi uma lenda do principado…

O único comerciante dono de bar do planeta que conheci que começava uma conversa, uma história e ela nunca acabava…

Cansei de ouvir as histórias infinitas de Zezinho…

Eu gosto de ouvir as pessoas….

Aprendo muito…

Frequentava o seu bar…

Ele me atendia…E começava a história…

Atendia outra mesa…e outra e outra…

Quinze minutos depois retornava à minha mesa e continuava a mesma história…

Eu já sabia…

Eu e o A. José sabíamos….

A gente se divertia…

Aliás, Zezinho e o A. José (torcedor doente do Fla), também meu amigo, brigavam sempre por bobagens…

Interferi algumas vezes…

A última foi por conta de cerveja…As quantidades de cada um não batiam na hora de fechar a conta…

Eu dizia a eles: ‘Dois velhos amigos brigando por cerveja…vocês são ridículos…’

No final tudo acabava bem…

Zezinho Ribeiro amava Carnaval, mas seu tempo de brincar era diferente…

Ele começava no terceiro pro quarto e dia e continuava dois, três dias após a folia oficialmente acabar…

A cidade toda sabia disso…e dizia…’Zezinho faz isso todo Carnaval’…

Zezinho Ribeito foi um perssonagem do município…

Com história…

Se orgulhava da esposa e dos filhos…

Tinha um hotel…

Quando acabou o Hotel Braña (que vou ressuscitar quando acertar na Mega-Sena) eu ficava no Hotel do Zezinho….

Agora, herança da família…

Zezinho Ribeiro foi um bom homem…

E fazia parte de uma geração que começa ir embora….

Esse é o lado ruim da vida…

Por que temos que morrer…?

Zezinho viveu o seu tempo em Sena….

Um tempo e um mundo incompreensíveis para os jovens de hoje em dia…

J R Braña B.

