A secretaria de Educação deve pagar o VDP aos professores este mês…talvez nesta quarta, 29/11.

Os valores variam de R$ 883,99 a R$ 2.778,24…Isso por um ano todo de trabalho!

E é, segundo os professores, uma dificuldade, uma enrolação e um verdadeiro terrorismo funcional durante os 12 meses que antecedem o pagamento…

O VDP dos diretores de escola, que são poucos – é um pouco menos ruim.

Os critérios para ter direito ao VDP são draconianos.

Um deles: não faltar às reuniões de formação…Se faltar uma que seja, não recebe,… Mesmo que você não tenha faltado um único dia em sala de aula durante o ano inteiro…

Os valores do VDP dos professores, parecido aos salários, são, como se pode ver aqui, uma migalha, um desrespeito à profissão…Melhora um pouco se você tiver dois contratos e um razoável tempo de serviço…E passar o dia inteiro na escola seis dias na semana…

Um professor sugeriu que comparasse o VDP dos professores com as diárias de dois políticos atuais: o governador GladsonC e Jorge Viana(ex-senador e ex-governador e atual funcionário do governo federal na Apex)…

…Um do PP e outro do PT, pra rimar.

Diária do governador GladsonC, conforme o Portal da Transparência – R$ 1.732 (ficou um dia fora do Acre recebe esse valor…Se sair do Palácio e for tomar um café com o prefeito Padeiro, no Bujari, embolsa R$ 575.

Diárias de Jorge Viana, da Apex, conforme o Portal da Transparência (três exemplos: começo, meio e agora no final do ano)

Dia 13 a 17/01) em Rio Branco – Reunião de negócios – Diária: R$ 2.220,00

Dia 20 a 26/6 – Joanesburgo, Paris e Lisboa – Missão institucional – Diária em Euros: E 3.541,50 (mais de R$ 19 mil) – a passagem aérea custou R$ 78.597,26

Dia 30/10 a 04/11/2023 em Nova Dehle-India – Participação em feiras e eventos – diária em Euros: E 1.967,50 (mais de R$ 10,8 mil) – custo da passagem: R$ 53.628,24

Tudo publicado no Diário Oficial do Acre e no portal Transparência do governo federal (e da Apex)…

As diárias para viagens ao exterior do governador GladsonC(que anunciou mais uma viagem de trabalho a Dubai) e as despesas com hospedagem no estrangeiro, nesses anos todos de governo, não localizei…Parece que o Portal de Transparência do Acre gosta de dificultar…Ou é eu mesmo que não tenho habilidade para encontrar.

Bem…, a comparação com os valores que serão pagos aos professores por 200 dias letivos e as diárias já pagas para os dois políticos acima é para reflexão…

Como dizia Hebe Bonafini, líder das Mães da Praça de Maio argentina…:

-A política não é cargo, assento…butaca… decreto, benesses para si prório…A política é o amor à pátria e a pátria é o outro…que necessita de tudo, especialmente.

Pois é…

J R Braña B.

