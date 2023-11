Veja os destaques desta quarta-feira (29) da Agência de Notícias Aleac…clique nos linques..

📌Comissão Especial que discute regulamentação do Código Florestal se reúne com representantes do Imac e Semapi

https://www.al.ac.leg.br/?p=53312

📌Palestino residente no Acre apela por ajuda humanitária para refugiar parentes que vive na Faixa de Gaza

https://www.al.ac.leg.br/?p=53305

📌Na Aleac, promotor apresenta projeto que propõe transformar vazios urbanos em oportunidades sustentáveis

https://www.al.ac.leg.br/?p=53300

📌Tadeu Hassen pede construção de rotatória em importante avenida de Brasileia

https://www.al.ac.leg.br/?p=53283

📌Ampliação do Quadro na Saúde: Eduardo Ribeiro elogia convocação de 400 novos servidores no Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=53293

📌Desafios Financeiros no Esporte Acreano: Tanízio Sá propõe soluções

https://www.al.ac.leg.br/?p=53289

📌Michelle Melo destaca desafios na estrada de Plácido de Castro e cobra medidas do governo

https://www.al.ac.leg.br/?p=53285

📌Edvaldo Magalhães celebra conquista na convocação de profissionais da Saúde e protagonismo da Aleac para resultado alcançado

https://www.al.ac.leg.br/?p=53280

📌Pablo Bregense celebra convocação de cadastro de reserva da Sesacre

https://www.al.ac.leg.br/?p=53277

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.