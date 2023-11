Vez ou outra, as capivaras do Parque do Ipê, em Rio Branco, roubam a cena e decidem atravessar uma rua movimentada. A calma das capivaras, diga-se de passagem, digna de nota, encanta…

Quando relembro minha entrada na Universidade Federal do Acre (Ufac) em 2008, compreendo melhor a presença carismática desses animais na região… Fizeram parte essencial em todos os anos…

Desta vez, Gilberto Cabral, da Igreja Assembleia de Deus, foi o observador. Seu registro se tornou viral nas redes sociais, nos últimos dias…

O vídeo compartilhado é um lembrete sutil da importância da preservação da mata local. O Parque do Ipê, situado no coração da cidade, tem biodiversidade e vegetação, um refúgio…

Para aqueles que ainda não conhecem o Parque do Ipê, vale a pena… A presença das capivaras é apenas um dos muitos encantos que essa área oferece aos moradores e visitantes de Rio Branco…

O Parque do Ipê, quem não conhece, vá conhecer… Muita biodiversidade, uma vegetação linda e é no coração da cidade… Depois vá na Ufac… Um do lado do outro… Vale muito a pena…

Depois, que tal conhecer a Ufac? Ao lado… Esta é a dica cultural oestadoacre.com para este fim de semana.

by JLab

+ Leia mais posts

PGR denuncia governador do Acre, Gladson Cameli, e pede afastamento imediato – OEstadoAcre.com

Confira o vídeo: comunidade no Jordão, Acre, une forças para colocar balsa de 15 toneladas no rio Tarauacá – OEstadoAcre.com

Secretário de Educação: ‘Haverá 2º lote de VDP aos professores…📹 – OEstadoAcre.com