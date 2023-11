Na pacata cidade do Jordão, no interior do Acre, a comunidade escreveu mais um capítulo de solidariedade ao unir 70 homens para realizar a tarefa: empurrar uma balsa de 15 toneladas até as águas do Rio Tarauacá. A mobilização, registrada no dia 26 de novembro, ilustrou o poder da cooperação e da força comunitária.

A ação teve como protagonista o freteiro Francisco das Chagas de Lima, carinhosamente conhecido como ‘Chagão’, de 37 anos. Com a chegada de sua nova embarcação, a comunidade se reuniu em um esforço para superar o desafio de levar a balsa até as águas do Rio Tarauacá. Quinze robustas toras de madeira, estrategicamente colocadas ao longo de 200 metros nas margens do rio, serviram como trampolim para o sucesso da operação.

O jornalista Kezio Araújo capturou o momento, sob o comando de Luiz Meleiro, um dos líderes da mobilização. “1,2,3, já. Bora, até lá. Vai”, gritava Meleiro, enquanto a comunidade se unia num sincronizado empurrão para fazer avançar a balsa…

oestadoacre.com reforça a ideia de que, verdadeiramente, “juntos somos mais fortes”.

