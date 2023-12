G1 – A Defesa Civil de Maceió registrou um tremor de terra de magnitude 0,39 na noite desta sexta-feira (1º) na região onde fica a mina da Braskem que corre o risco de colapsar. De acordo com o órgão, o tremor ocorreu a 330 metros de profundidade e, mesmo com o abalo, não houve aumento na velocidade do afundamento do local.

(…)

Entre os dias 28 e 30 de novembro, o solo de uma das 35 minas da Braskem para extração de sal-gema em Maceió que estava sob risco iminente de desabar já cedeu 1,43 m.

(…)

Grifo meu: essa é o assunto mais importante do Brasil hoje e que ameaça o ambiente de uma capital do país, Maceió, em Alagoas. Como sempre uma empresa privada na origem das tragédias…e milhares de pessoas sem moradia por conta disso…

Grifo meu 2: e a Cop 28? Ah…a Cop 28….? Quem é que sabe….Tá falando em milhões que nunca ninguém vê…

J R Braña B.

