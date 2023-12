Acre leva pauta positiva para primeiro dia de participação na COP28

GdA – O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta sexta-feira, 1º, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a aprovação e publicação em diário oficial do Plano Estadual de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas (PPCDQ) para o período de 2023-2027.

O anúncio foi feito durante a mesa-redonda que propôs um diálogo colaborativo entre os estados brasileiros que compõem o consórcio, durante a COP28.

(…)

Grifo meu: possibilidade: a vice Mailza assumir o cargo de governadora; tendência: ainda é impossível cravar um desfecho da denúncia da procuradoria-geral da república contra o governador GladsonC; o bloco da vice Mailza, que começa se formar – já saltita entre quatro paredes com a possibilidade de comandar o governo; GladsonC fora do governo e desgaste máximo sobre suas costas uma porta imensa se abre para disputa do senado em 2026…para o senado e o próprio governo.

Grifo meu 2: fato: GladsonC confia muito na sua retaguarda (e não estou falando somente de sua defesa) para seguir como governador e sair dessa enrascada em que se meteu…

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.