O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou a lista de cidades que sediarão o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em 2024, evento de relevância nacional que preencherá vagas em diversas áreas do funcionalismo público. No total, 180 cidades serão palco das provas, marcadas para março do próximo ano.

O Acre, contará com duas vagas… Confira a lista aqui

Região Norte – 39 municípios

– dois no Acre

– nove no Amazonas

– três no Amapá

– 16 no Pará

– quatro em Rondônia

– dois em Roraima

– três no Tocantins

Região Nordeste – 54 municípios

– dois em Alagoas

– 16 na Bahia

– seis no Ceará

– nove no Maranhão

– quatro na Paraíba

– cinco em Pernambuco

– três no Piauí

– três no Rio Grande do Norte

– dois em Sergipe Região Centro-Oeste – 20 municípios

– oito em Goiás

– quatro em Mato Grosso do Sul

– sete em Mato Grosso

– um no Distrito Federal Região Sudeste – 44 municípios

– quatro no Espírito Santo

– 24 em Minas Gerais

– quatro no Rio de Janeiro

– 12 em São Paulo Região Sul – 23 municípios

– oito no Paraná

– nove no Rio Grande do Sul

– seis em Santa Catarina

oestadoacre.com destaca que a realização do CPNU em 180 cidades brasileiras, busca democratizar o acesso aos cargos públicos, permitindo que candidatos de diferentes regiões do país tenham a oportunidade de participar do processo seletivo… A aplicação descentralizada das provas facilita o acesso dos concorrentes, reduzindo deslocamentos e custos associados à participação no concurso.

