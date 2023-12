Este slideshow necessita de JavaScript.

O Governo do Acre emitiu uma declaração pública reiterando compromisso com a transparência, justiça e responsabilidade, logo após a enfermeira Géssica Melo de Oliveira, ser baleada durante perseguição policial, em Capixaba, no Acre.

Num comunicado oficial, o governo informou que acompanha de perto o caso, implementando todas as medidas necessárias para lidar com a situação. Houve a prisão dos policiais envolvidos no incidente, que agora enfrentarão uma investigação conduzida pela Corregedoria da Polícia Militar.

oestadoacre.com manifesta profunda solidariedade e respeito à família enlutada de Gessica Melo de Oliveira.

O Brasil deve reforçar a necessidade contínua de monitoramento nas fardas policiais. O que você acha? Eu não sei…

