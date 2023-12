O GdA diz que acompanha os fatos que resultaram na morte de Gessica Melo de Oliveira durante abordagem e acompanhamento policial ocorrida no sábado, 2.

E informa que os policiais envolvidos na situação foram presos e serão investigados pela Corregedoria da Polícia Militar.

E que se solidariza.

Grifo meu: é pouco!…o Acre poderia, o governo GladsonC poderia entrar para a história e começar um processo de mudar a doutrina policial no Estado…Tem autonomia para isso. Talvez seja pedir demais….Esse modelo de polícia, do Acre e do Brasil, já deu…A sociedade é culpada por esse tipo de polícia que existe em nosso país…E a polícia reflete a sociedade…Até mesmo sem perceber.

Grifo meu: até quando a segurança pública vai priorizar a propriedade? A prioridade deve ser a vida….Como é difícil compreender isso….por eso hay que cambiar la doctrina….Sem isso, a polícia vai estar sempre ligada à morte e não à proteção da cidadania.

Grifo meu: lembrei!…com um parlamento federal atrasado, reacionário que temos no Brasil nunca essa mudança será possível no nosso país….

J R Braña B.

