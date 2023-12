O ex-atacante Somália, de 46 anos, encontra-se internado no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No entanto, a esposa do ex-jogador, Ana Paula Castro, revelou que há divergências entre os profissionais de saúde quanto ao diagnóstico, com a suspeita de uma trombose em vez de um AVC. (leia)

No domingo (3), Ana Paula Castro compartilhou informações sobre a condição de Somália, destacando uma melhora e a administração de medicação para dor. Novas tomografias estão programadas para esta segunda-feira (4), buscando maior clareza e precisão nas informações.

Somália foi hospitalizado no sábado (2) após queixar-se de fortes dores de cabeça, levantando inicialmente a suspeita de um AVC. Wanderson de Paula Sabino, figura conhecida no futebol brasileiro, com passagens pelo América-MG, São Caetano, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, Vitória e Náutico…

