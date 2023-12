OGlobo – Ednaldo Rodrigues foi deposto do cargo de presidente da CBF. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelos desembargadores da 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os magistrados determinaram ainda que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, assuma a CBF pelo prazo de 30 dias para que conduza uma nova eleição.

(…)

Grifo meu: e até hoje o ex-presidente Ricardo Teixeira continua solto…(claro, ele prestou e recebeu muito ‘favores’ nesse mundo do futebol…

J R Braña B.

