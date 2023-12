Gutierrez Fernandes, um herói esquecido da Segunda Guerra Mundial, com 102 anos… Recebeu nova chance para se reconectar com suas raízes ao ser um dos beneficiados no Mutirão Pop Rua Jud/MT. Portador de dupla cidadania, brasileira e italiana, seu Fernandes viveu por 33 anos, sem documentos e vínculos familiares.

Essa saga de vida poderia facilmente ser um enredo de filme…

Serviu ativamente com os aliados, até que, terminada a guerra, escolheu o Brasil para recomeçar… Claro… Foi do Amapá ao Mato Grosso do Sul… Há três anos se aquietou em Cuiabá.

A dificuldade enfrentada por seu Fernandes ao longo das décadas sem documentos foi encerrada graças à primeira edição do Mutirão Pop Rua Jud/MT… Iniciativa da Defensoria Pública de Mato Grosso, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e outros órgãos…

Com a certidão e o RG em mãos, o ex-combatente quer buscar por sua família italiana com auxílio do consulado… Seu Dias conta que não tem família e nem parentes, e vive com apoio do Exército e da assistência social para sobreviver em Cuiabá, onde, finalmente, conseguiu se aposentar, inclusive como ex-combatente. OEstadoAcre.com destaca muito a importância desta documentação… Seu pai era italiano e sua mãe brasileira.

