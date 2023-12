Nesta semana, milhões de fiéis em todo mundo se unem em uma celebração para homenagear Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. 12 de dezembro, marca um momento especial para expressar devoção e gratidão por meio de orações e homenagens, perpetuando uma tradição que remonta a 1531.

A devoção a Nossa Senhora de Guadalupe começou com uma série de aparições para Juan Diego, um indígena, das terras agora conhecidas como México. Segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu a Juan Diego e pediu que ele solicitasse ao bispo a construção de uma igreja em sua honra e de Jesus.

Nossa Senhora de Guadalupe combina elementos cristãos com símbolos indígenas, cativando e unindo duas culturas…

Um milagre aos crentes…

Enquanto os sinos tocarem e as preces ecoarem, a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe permanecerá um farol de fé…

Perfeita, sempre Virgem Santa Maria,

Mãe do Verdadeiro Deus, por quem se vive.

Tu, que, na verdade, és nossa Mãe Compassiva,

te buscamos e te clamamos.

Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas.

Cura nossas penas, nossas misérias e dores.

Tu, que és nossa doce e amorosa Mãe,

acolhe-nos no aconchego do teu manto,

no carinho de teus braços.

Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração.

Mostra-nos e manifesta-nos a teu amado Filho,

para que n’Ele e com Ele encontremos

nossa salvação e a salvação do mundo.

Santíssima Virgem Maria de Guadalupe,

Faz-nos mensageiros teus,

mensageiros da Palavra e da vontade de Deus.

Amém.

by JLab