Fui fuçar a mídia de Buenos Aires…

Peso argentino desmoralizado.

800 Pesos por um único Dólar…(antes do novo presidente valia 400 Dólares)

161 Pesos por um único Real…

Não completou uma semana do novo governo e o Peso desvalorizou 50%.

1kg de carne subiu para 10 mil Pesos (R$ 61).

O Plano Motosserra do extremista com os trabalhadores assalariados, é:

-Reduzir os salários;

-Reduzir as aposentadorias;

Objetivo: com a redução dos salários e aposentadorias até o máximo as empresas chegarão ao ponto de não terem mais como aumentar os seus preços, pois a maioria não teria mais condições de comprar…é isso que está em desenvolvimento no governo extremista com os pobres.

Traduzindo: que o aviltamento salarial imposto aos trabalhadores e a hiper inflação sejas os responsáveis pela regulação dos preços e serviços…percebe a maldade com a população?

Nos supermercados, as listas trazem aumentos de mais de 100% nos produtos nos últimos três dias…

Gasolina e carne dispararam…(a carne argentina e a uruguaia são as melhores e mais macias do mundo – J R Braña B.)

As famílias que ainda podem comprar alguma coisa estão estocando comida…

Somente ontem os preços dos combustíveis subiram 37% sobre os 30% de aumento da sexta-feira passada.

‘!Liberdade, carajo!’…., gritava na campanha o maluco que virou presidente.

Liberdade para quem?

J R Braña B.

