O Congresso derrubou, na quinta-feira (14), um veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no chamado Marco das Garantias, facilitando busca e apreensão de automóveis de devedores.

O trecho determina que, caso o bem do devedor não tenha sido entregue ou disponibilizado voluntariamente no prazo legal, o banco (ou outro tipo de credor) poderá pedir ao cartório busca e apreensão extrajudicial.

No caso de veículos, o texto permite que os cartórios firmem com órgãos de trânsito convênios para facilitar as providências.

Grifo meu: um Congresso patronal na expressiva maioria…e eleito com o voto dos trabalhadores…é muita desorientação política….Cartórios e bancos, dois dos setores privados que mais ganham dinheiro no Brasil em cima da necessidade da sociedade empobrecida ajudados pelo Parlamento patronal.

J R Braña B.

