O professor Marcio Pochmann, que é do PT, indicado pelo presidente Lula para assumir o IBGE, mostra como tem feito para se deslocar entre São Paulo e Rio de Janeiro e outras cidades….

Publicou na sua rede social Márcio Pochmann:

–Trajetos novos Desde agosto de 2023, quando tomei posse na honrosa função de alta direção do IBGE, assumi trajetos novos em termos de deslocamentos para e na cidade do Rio de Janeiro, sede do IBGE nacional. Sempre que possível tenho me deslocado dentro e fora da cidade maravilhosa utilizando transporte público coletivos, como metrô (foto 1), ônibus intermunicipal (foto 2), municipal e interestadual (foto 4).

(…)

Grifo meu: vocês que acompanham este blog viram dias desses os preços absurdos de passagem áreas de primeira-classe (de até R$ 78 mil) gastos, sem sentido ou justificativa – por dirigentes de agências indicados pelo mesmo presidente Lula.

J R Braña B.

