GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 15, o edital para abertura do processo licitatório do Teatro Plácido de Castro (Teatrão), em Rio Branco, visando à obra de revitalização do espaço cultural no início de 2024.

As empresas interessadas e capacitadas para executar o serviço têm até o dia 15 de janeiro do ano seguinte para retirar o edital no site seop.ac.gov.br.

