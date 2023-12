Novo vídeo do Gov Federal aborda o crescimento recorde na geração de empregos no país e ressalta que o trabalho é mais um motivo para as famílias se unirem e voltarem a viver com dignidade

Menor taxa de desembro desde 2014….assista:

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.