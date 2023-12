O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (19), o repasse de recursos federais no valor de R$ 5,5 milhões. Afirmou que se destinam à compra de equipamentos e a obras de infraestrutura de oito municípios acreanos. Informou ter sido o dinheiro viabilizado por ele, através da modalidade de transferências especiais junto ao Ministério da Fazenda.

Ao detalhar os investimentos, listou os municípios contemplados: Assis Brasil, R$ 500 mil para obras de melhoria no mercado municipal; Capixaba, R$ 300 mil para obras e manutenções; Epitaciolândia, R$ 400 mil; Manoel Urbano, R$ 150 mil para aquisição de equipamentos para a Câmara Municipal; Acrelândia, R$ 500 mil para a construção da sede dos taxistas e a aquisição de microtratores.

Acrescentou, ainda, que Marechal Thaumaturgo recebeu R$ 1,1 milhão, sendo que R$ 700 mil foram destinados para a ampliação da rampa de acesso ao Rio Juruá, construída em 2021, com recursos de emendas de sua autoria; outros R$ 400 mil para melhorias no abastecimento de água do município.

Já o município de Rodrigues Alves recebeu R$ 900 mil para complementar a construção da orla, enquanto Xapuri recebeu quase R$ 1,2 milhão para a construção da sede da Secretaria de Educação, para melhorias em prédios públicos e para a manutenção de máquinas e ramais. Além disso, outros R$ 500 mil foram destinados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), para implantação de um sistema de monitoramento por câmeras de segurança.

O senador considera essas conquistas como contribuições significativas para a melhoria da infraestrutura local, proporcionando mais qualidade de vida e maior segurança aos municípios. Reafirmou ser um parlamentar municipalista, convencido de que as verbas destinadas aos municípios garantem obras e serviços em benefício de toda a população.

“Sou um parlamentar atento às demandas municipalistas. As pessoas moram e trabalham nos municípios. O que eu puder fazer para facilitar a vida dessas pessoas, eu farei. Se não fosse a liberação das emendas parlamentares, os municípios estariam todos financeiramente inviabilizados. Trabalho para que as prefeituras tenham cada vez mais autonomia para aplicar os recursos públicos nas áreas em que a população mais precisa. Não meço esforços em buscar recursos federais para ajudar a população. Este é o compromisso que assumi com o povo de meu estado, ” concluiu.

