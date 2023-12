A proposta do novo governo de extrema-direita da Argentina:

– Reduz a um terço as indenizações por demissões;

– Muda os juros de indenizações trabalhistas;

– Aumenta de 3 para 8 meses o período em que se pode demitir sem indenizar;

– Libera indivíduos contratarem no lugar de empresas para permitir que as demissões ocorram sem indenizações; – Cria a figura do “trabalhador independente com colaboradores” (um “MEI”) sem direitos trabalhistas;

– Autoriza empresas demitirem sem indenização quem protestar contra o governo.

Presidente Argentino monitora manifestantes desde a sede da Polícia Federal argentina (protótipo de ditador)

O objetivo parece bem claro do goveno de extrema-direira de Javier Milei: criar uma situação de desemprego em massa e empurrar a renda das famílias para o ralo, forçando os trabalhadores a aceitar qualquer coisa…

É o método cruel do neoliberalismo que no Brasil avançou durante os governos Temer e Bolsonaro…

Nesta quarta, o governo argentino dispôs um número, 134, para dedos-duro delatar quem protestasse nas ruas contra o DNU (Decreto de Necessidades Urgentes)…

A polícia de Buenos Aires, pela manhã, entrava nos ônibus e filmava os passageiros, retirava bandeiras e cartazes contra o governo…

Mesmo assim a Plaza de Mayo encheu de pessoas…(a plaza de Mayo acaba em frente à Casa Rosada)…

Eu e Deyse já participamos de um protesto nesta Plaza contra o governo Murício Macri, milionário argentino ex-presidente que afundou o país, que tutela hoje Javier Milei.

É assim os governos de extrema-direita…não sobrevivem sem violência contra a sociedade…

J R Braña B.

