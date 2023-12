Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, cumpriu uma extensa agenda nesta quinta-feira (21) na cidade de Cruzeiro do Su. Nas primeiras horas do dia, Gonzaga participou de solenidade organizada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para homenagear e agradecer aos servidores da limpeza pública da cidade.

O prefeito Zequinha Lima presenteou todos os servidores da limpeza de Cruzeiro do Sul com sacolões para a ceia de Natal. Todos os anos a prefeitura faz questão de agradecer aos serviços prestados pelos garis.

“Sabemos do esforço que esses trabalhadores da limpeza fazem trabalhando de domingo a domindo, também pela madrugada. Então nada melhor do que ofertamos uma ceia especial neste final de ano. A gente vê a alegria deles porque eles gostam daquilo que fazem. Isso aqui é uma forma de reconhecermos o trabalho que os nossos servidores da limpeza fazem”, disse Zequinha.

O presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, parabenizou o prefeito Zequinha pelo gesto de reconhecimento pelo trabalhos prestados pelos garis.

“Vejo esse momento com muita alegria em acompanhar um gesto de gratidão do prefeito Zequinha com os trabalhadores da limpeza. Esses trabalhadores são muito importantes porque mantém a cidade limpa. O nosso prefeito tem dado atenção não só pros nossos garis, mas com todos os demais servidores. Ele tem ajudado a população, nossos agricultores. É um sinal de amor e compromisso do Zequinha com Cruzeiro do Sul”, disse Gonzaga.

Na segunda agenda Gonzaga participou de confraternizações com os presidentes das instituições conveniadas com a prefeitura e, em seguida, com diretores de escolas publicas.

Gonzaga afirmou que é importante reconhecer e valorizar os parceiros do Município e os gestores públicos que contribuem com os trabalhos administrativos de Cruzeiro do Sul.

“Cruzeiro do Sul está de parabéns por valorizar seus parceiros conveniados e diretores de escolas. São eles que contribuem para fazer o município crescer e ofertar serviços sociais ao povo do Juruá”, finalizou.

Por fim, acompanhado do prefeito Zequinha, Gonzaga visitou as vilas de Cruzeiro do Sul para participar da entrega de fogos de artifícios doados pela prefeitura para as festas de final de ano.

Zequinha comemora parceria entre Aleac e Cruzeiro do Sul

O prefeito Zequinha Lima fez questão de agradecer ao presidente Luiz Gonzaga, e o primeiro-secretário, Nicolau Júnior, pela parceria de sucesso entre a Aleac e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Quero destacar a parceria com o Legislativo que vem sendo fundamental para Cruzeiro do Sul crescer e gerar emprego e renda para o nosso povo. Quero agradecer, em especial ao presidente Gonzaga e ao primeiro-secretário Nicolau Júnior, que são filhos de Cruzeiro e estão sempre dispostos a nos ajudar no que precisamos. Espero que esta parceria continue por muitos anos porque quem ganha com isso é o povo do Juruá”, destacou o prefeito.

