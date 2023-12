‘Feliz Natal, Papai Noel’

Com Martinho da Vila…

Um dos melhores artistas do Brasil de todos os tempos…

Hoje estou meio reflexivo com a derrota estrutural do Fluminense…

Não com a derrota em campo, pois analiso aspectos econômicos e sociais do nosso país que implicaram(implicam) nesse resultado de hoje (e em outros anos também) contra o time dos Sheiks arábes…

O Futebol brasileiro precisa de intercâmbio com os centros endinheirados…

O Capitalismo – nessa sua fase de mais concentração – acabou com o intercâmbio do futebol do Brasil…

Antes, os times brasileiros, todo ano, jogavam amistosos na Europa rica…

Na minha adolescência cansei de ouvir jogos do FLU com os times da España, da Itália, França e Inglaterra nos torneios de final de ano..

Isso não existe mais…

Voltando ao Natal…

Ouça essa música linda de Martinho da Vila, torcedor fanático também do Fluminense.

J R Braña B.

