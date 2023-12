Enquanto o mundo foca no Fluminense, o Flamengo tenta mais uma vez capturar a atenção, desesperadamente, em um final de ano dominado pelo tricolor. O futebol brasileiro encanta novamente os espectadores, com destaque para a torcida do Manchester City aplaudindo futebol brasileiro. Ontem não deu, amanhã dá, é do futebol.

O time demonstrou habilidade, organização e resistência mental. Mesmo diante da qualidade dos ingleses, a partida não mereceu uma goleada por 4×0…

É intrigante o desconforto causado pelo FLU em muitas pessoas e as tentativas do Flamengo em chamar atenção num final de ano, dedicado ao brilho do futebol brasileiro.

by JLab