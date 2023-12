A matéria é deste semestre(21/9/23 e mostra uma foto de Sinop, MT.

O texto da revista econômica mais importante do mundo (The Economist) começa dizendo que o centro de gravidade política e econômica do país mudou…Saiu da costa e segue para as áridas planícies do interior…E o seu som é o sertanejo.

O título da matéria diz: O interior do Brasil agora se parece com o Texas

O subtítulo: É uma terra de “brutos”, não de playboys

E no olho da página afirma: arrogância sertaneja

(…)

Grifo meu: faltou dizer que o país quase afundou no fundamentalismo político(apoiado pelas religiões extremistas) nos últimos quatro anos.

J R Braña B.

