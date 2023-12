Do senador Petecão ao secretário de Saúde

-Prezado Secretário Pedro Pascoal,

-Com satisfação, informo ao ilustre Secretário e Amigo que conseguimos, junto ao Ministério da Saúde, o PAGAMENTO de verba no valor de R$ 500 mil, que destinei à SESACRE, para a implantação do Centro Especializado de Atendimento a Pessoas com Autismo no Vale do Purus, em Sena Madureira.

(…)

