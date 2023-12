GdA – (…) o governador Gladson Cameli conduziu nesta quarta-feira, 27, a cerimônia de posse dos 278 novos servidores efetivos da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), no Teatro Universitário da Ufac, em Rio Branco. Com um olhar para o presente na busca do fortalecimento do futuro, Cameli destacou a relevância desse momento para a gestão estadual, que em seus cinco primeiros anos de governo, até agora, contratou mais de 5 mil novos servidores efetivos, além de outros importantes concursos abertos recentemente.

-É com muita alegria e gratidão a Deus que estou aqui para efetivar a posse dos novos servidores da Secretaria de Saúde. Na semana passada, realizamos a posse dos novos efetivos da Sesacre que vão atuar nas unidades de saúde do Vale do Juruá. E agora, daremos posse aos servidores de Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Plácido de Castro, Sena Madureira e Xapuri – declarou o governador.

(…)

