Há alguns anos, no trânsito em Rio Branco, se via:

1 – o mínimo de respeito dos motoristas às faixas de pedestres..

2 – taxistas diziam que as faixas e os radares tinham melhorado o caos do trânsito em Rio Branco..

3 – havia radares com limites de velocidade…

Ou seja, houve um processo educacional no trânsito e as coisas começavam a melhorar….

Lembro que fiz uma entrevista com o jornalista Armando Nogueira(da Globo), no oestadoacre impresso, dentro de um táxi, e ele elogiou o comportamento no trânsito de Rio Branco(era o governo Binho).

…Aí, um belo dia!!! – elegeram Bolsonaro presidente da república e o que aconteceu em Rio Branco?

Simultâneo, o governo GladsonC também eleito, prometeu e cumpriu a anarquia no trânsito, geral e irrestrita:

1 – acabou com as blitze (hoje é uma na vida outra na morte)

2 – acabou com os radares nos cruzamentos para limitar velocidade…

3 – as faixas de pedestres não são respeitadas, nos poucos locais que existem…

4 – educação no trânsito há seis anos não é prioridade…

Resultado: tudo piorou no trânsito da capital…

Só o que melhorou – e muito – foi a arrecadação do Detran e afins…

A renovação de uma Carta de Habilitação custa R$ 250…

Em tempo: nem vou falar nas BRs…A de Sena…É um abondono completo…São 140 km sem uma única fiscalização…Absolutamente nada…Um ramal com pedaços de asfalto, que chamam de estrada, completamente sem Lei…

Em tempo 2: o pedestre tem sempre prioridade…Em qualquer situação!…O trânsito em Rio Branco não reconhece essa regra universal.

J R Braña B.

