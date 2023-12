Sena Madureira foi o primeiro município do Acre a ter uma rádio comunitária.

A Voz da Cidade, do casal Jandira e Floriano(em memória).

As pessoas sintonizam no radinho, porém, o forte era o som num poste (na residência do casal e sede da emissora) no centro da cidade, em frente à praça 25-S.

A Voz da Cidade era a rede social de todos e os namorados e paqueras mandavam mensagens e músicas para as pretendentes que circulavam na praça à noite, especialmente sábado e domingos…era outro mundo… melhor, inclusive.

Pois bem…

A FM Avalanche segue os passos da extinta Voz da Cidade…

Há pelo menos uns 10 anos atua em Sena, na internet, no dial e em postes, tipo mega-fone, no centro comercial…

Atuava…

Agora não pode mais apresentar sua programação no alto-falante…

A emissora – acredite – não conseguiu renovar a autorização da prefeitura.

Os comerciantes do centro já reclamam e querem fazer um abaixo-assinado…

A justificativa oficial?

Adivinha…

Vou retornar com esse assunto…

J R Braña B.

