Nunca na história dos concursos de uma das três maiores empresas do mundo, a cidade de Rio Branco foi contemplada na realização de concurso…Os candidatos acreanos poderão fazer a prova na própria capital do Estado…Decisão política do governo Lula e da Petrobras – J R Braña B.

(…)

Informe da Petrobras neste dia 3/Jan – O recém-lançado concurso público da Petrobras, que prevê 916 vagas para nível técnico, além da formação de cadastro de reserva, acaba de receber uma atualização nas inscrições. A companhia está ampliando de 19 para 35 as cidades onde as provas objetivas serão aplicadas, um aumento de 84%, incluindo as capitais de todos os 27 estados do país.

Os candidatos já inscritos também poderão atualizar o local escolhido

Confira a lista atualizada dos locais de prova:

Rio Branco/AC

Maceió/AL

Manaus/AM

Salvador/BA

Fortaleza/CE

Brasília/DF

Vitória/ES

Goiânia/GO

São Luís/MA

Belo Horizonte/MG

Betim/MG

Campo Grande/MS

Belém/PA

João Pessoa/PB

Ipojuca/PE

Recife/PE

Curitiba/PR

Araucária/PR

Duque de Caxias/RJ

Itaboraí/RJ

Macaé/RJ

Rio de Janeiro/RJ

Natal/RN

Porto Alegre/RS

Canoas/RS

Florianópolis/SC

Aracaju/SE

Campinas/SP

Cubatão/SP

Mauá/SP

Paulínia/SP

Santos/SP

São José dos Campos/SP

São Paulo/SP

Palmas/TO

(…)

