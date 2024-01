O que de mais importante o governador do Acre, GladsonC, tinha a fazer nesta segunda-feira a não ser estar presente em Brasília no evento em Defesa da Democracia e da Constituição do Brasil?

O quê?

Com a palavra, sua excelência..

Claro, ninguém no Acre vai questionar a ausência de GladsonC hoje na capital de repúblia…exceto esse blog oestadoacre.com

Em tempo: A Democracia resista…assista

Em tempo 2: 2024 começa hoje 8-j (Democracia inabalável e sem perdão aos golpistas)

Em tempo 3: 8-j: nove em cada dez brasileiros reprovam invasões de 8 de janeiro

Em tempo 4: acesse oestadoacre e veja principais trechos dos discursos hoje em Brasília (8 de Janeiro de 2024)

J R Braña B.

