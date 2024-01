Nesta quarta-feira, 10 de janeiro, até às 16h(14 no Acre), último dia de inscrição no concurso do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea): total de 80 vagas…Salário inicial é de R$ 20,9 mil. O Ipea abre um concurso depois de 15 anos.

Como forma de ampliar a participação no concurso, o Ipea aplicará a prova nas capitais das 27 unidades da federação, em um único dia, pois, na edição do concurso anterior, as provas foram aplicadas em cinco capitais, somente.

(…)

Grifo meu: os concursos nacionais voltaram no Brasil (coincidência no gov Lula) e agora com provas nas 27 capitais…inclusive Rio Branco.

