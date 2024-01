Jota – A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou, de forma unânime, que o supermercado Atacadão, em São Paulo, reintegre um supervisor administrativo por considerar que sua dispensa foi discriminatória. Além disso, a empresa deverá pagar os salários do período em que o trabalhador ficou afastado.

O ex-funcionário, que foi desligado em 2017 após trabalhar na empresa por 12 anos, afirmou que sofreu discriminação em razão de obesidade mórbida e outras doenças associadas, como pressão alta, diabetes e depressão. Quando entrou na empresa, o homem, que mede 1,65 m, pesava 90 kg, mas com o passar dos anos chegou a pesar 200 kg.

A relatora do recurso, ministra Maria Helena Mallmann, afirmou que não existe registro nos autos de que a dispensa do funcionário tenha ocorrido por outro motivo que não discriminação.

A reportagem contatou o Atacadão, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O processo tramita com o número 5000082-63.2024.8.24.0000.

