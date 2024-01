O neoliberalismo no Equador ajudou um país tranquilo como era essa nação a se transformar num centro do narcotráfico na América do Sul.

País vive uma situação grave na sua segurança.

Tão grave quanto o Brasil.

O governo neoliberal decretou estado de emergência.

As causas dos problemas no Equador, como no Brasil, são mais profundas.

É a crise social que o modelo econômico vem impondo à população há tempo.

O risco maior…?

A violência se agravar e o estado democrático do país ser solapado com a justificativa de enfrentamento aos grupos delinquentes que comandam o comércio de drogas.

Equador precisa da soloridariedade do Continente.

J R Braña B.

