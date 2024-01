PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), adquiriu através de contrato de locação cinco veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real para suporte do setor comercial e setor de manobra.

Os quatro veículos são do modelo Saveiro e foram destinados ao setor comercial para dar apoio a equipe de campo com os materiais e um modelo Strada para o setor de manobra que auxilia em emergências no saneamento básico.

Segundo o gerente comercial, Jamerson Valle, os carros ajudarão as equipes de campo em serviços necessários para auxiliar a comunidade como, implantação de ligação, vistorias em geral, reparo em cavalete, entre outros.

“Esses novos veículos irão ser utilizados para ampliação das nossas equipes de serviços de campo e melhorar os serviços” afirmou.

A prefeitura, através da aquisição desses veículos, vai avançar em serviços com menos tempo e mais praticidade, além de conseguir realizar mais trabalhos de campo que são essenciais para que a autarquia progrida.

Para o diretor técnico interino e engenheiro sanitarista ambiental, Henrique Amaral de Oliveira, o automóvel será bastante necessário para fazer o serviço manual nos bairros.

“A manobra é um serviço essencial para distribuição de água. É ela que vai definir o volume de água para as regiões da cidade. A equipe usará o veículo para ir em cada registro e fazer a manobra, que distribui água pela cidade toda.” ressaltou.

Já o diretor-presidente, explica como esse contrato vai beneficiar o Serviço de Água e Esgoto.

“Com essa ação o Saerb terá mais equipes na rua para fiscalizar e acompanhar os serviços disponibilizados pela Autarquia. Tanto os carros como as motos são necessários para que a equipe de servidores façam os serviços e alcancem ainda mais os nossos usuários.” explicou Enoque Pereira.

