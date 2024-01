Opinião do presidente Lula no The Washington Post (só aqui em oestadoacre)

A erosão da democracia é exacerbada pelo facto de as fontes de notícias e as interacções sociais das pessoas serem mediadas por aplicações digitais que foram concebidas para o lucro e não para a coexistência democrática. O modelo de negócio das Big Tech, que dá prioridade ao envolvimento e à procura de atenção, promove conteúdos inflamatórios e fortalece o discurso extremista, favorecendo forças antidemocráticas que operam em redes internacionalmente coordenadas.

Outro 6 ou 8 de Janeiro só poderá ser evitado transformando a realidade da desigualdade e do trabalho precário. Esta preocupação motivou a parceria para a promoção do trabalho digno que lancei com o Presidente Biden em setembro, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho.