O estado Acre realizará o Carnaval da Família de 9 a 13 de fevereiro, das 18h às 01h, na Gameleira, com a participação de 12 bandas locais. Destaque para a presença de artistas da cultura popular tradicional no domingo de carnaval. A programação completa será divulgada na próxima semana, após a avaliação das bandas concorrentes ao processo seletivo, que encerra na segunda-feira, 22. As bandas serão escolhidas pela Fundação de Cultura Elias Mansour, e o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, com o apoio da Comissão Organizadora e equipe técnica do governo. O evento visa promover entretenimento e estimular a economia local.

Programação:

– Sexta: Bem-vindo à folia na gameleira / Baile da Terceira Idade / Ensaio dos Blocos / Bandas Locais / DJs

– Sábado: Baile Vermelho e Preto / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJs

– Domingo : Bloco de Sujos / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJs

– Segunda : Baile Verde Amarelo / Baile Infantil / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJ

– Terça-feira : Bye Bye Folia / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJs