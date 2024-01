O governo do Estado, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou no domingo, 14, em Rio Branco, o primeiro transplante de fígado do ano.

“Já estamos iniciando o ano com muitas ações positivas voltadas para realização de transplantes, já foram seis procedimentos de córnea e agora temos o primeiro de fígado. Será um ano de muitas melhorias assistenciais, continuaremos atuando em favor da nossa sociedade”, enfatiza a presidente da Fundhacre, em exercício, Duciana Araújo.

O receptor R.N.F, de 63 anos, residente em Rio Branco, portador de cirrose hepática decorrente do vírus da hepatite B, com o quadro agravado devido à evolução com hepatocarcinoma, estava na fila de espera de transplante desde julho de 2023.

O procedimento iniciou por volta das 7h da manhã, quando um doador local foi transferido para o centro cirúrgico da Fundhacre, onde foi realizada a cirurgia de captação e preparo do órgão. Por volta das 10h, uma segunda equipe já preparava o receptor para receber o fígado.

“A cirurgia do transplante foi bem-sucedida e teve fim por volta das 18h. O receptor segue estável, aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva da Fundhacre”, relatou a coordenadora de transplantes, Valéria Monteiro.