De O Globo, com informação da FGV:

A concentração de renda no Brasil aumentou, de acordo com levantamento feito pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com base nos dados do Imposto de Renda. O estudo mostra que os 5% mais ricos detinham 39,9% da renda nacional em 2022, acima dos 36,5% de 2017. No momento em que o governo precisa apresentar a reforma tributária dos impostos diretos como os de renda, esses dados indicam que os mais ricos pagam uma alíquota bem menor que a classe média.

(…)

Grifo meu: veja que piorou de 2017 para cá….(lembra o que fizeram em 2016 no Congresso Patronal?) e ainda há pobres, os chamados pobres de direita, assalariados e otários de classe média, que dizem ser contra a taxação dos mais ricos no Brasil…5% mais ricos com 40% da renda nacional….num país menos injusto e consciente isso seria um escândalo e amanhã milhões estariam nas ruas em protesto até uma solução social definitiva.

J R Braña B.

