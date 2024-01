A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Instituto Federal do Acre (IFAC), abre inscrições para o Programa Nacional “Mulheres Mil”, divulgado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) nesta segunda-feira (15). O IFAC ministrará cursos na Casa Rosa Mulher em blocos, oferecendo inicialmente 60 vagas para Operador de Caixa de Supermercado e 60 para Assistente de Recursos Humanos. As inscrições estão disponíveis de 15 a 19 de janeiro, das 7h às 14h, na Casa Rosa Mulher, localizada na rua Nova Andirá, n.º 339, bairro Cidade Nova.

As vagas são destinadas a mulheres em situação de violência doméstica, assistidas pela Casa Rosa Mulher ou pela Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência. Além disso, mulheres em vulnerabilidade social acompanhadas pelos CRAS e CREAS também serão contempladas. A idade mínima é de 16 anos, exigindo a presença de um responsável no ato da inscrição.

Os documentos necessários incluem RG, CPF, folha resumo do CadÚnico, comprovante do Ensino Fundamental e comprovante de endereço legível.