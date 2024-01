A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de janeiro do novo Bolsa Família. Recebem nesta quinta-feira (18) os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

Moradores de 197 municípios Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, em situação de emergência ou estado de calamidade pública, recebem o pagamento nesta quinta, independentemente do NIS. A lista completa dos municípios pode ser conferida aqui.A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de janeiro do novo Bolsa Família. Recebem nesta quinta-feira (18) os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

Moradores de 197 municípios Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, em situação de emergência ou estado de calamidade pública, recebem o pagamento nesta quinta, independentemente do NIS. A lista completa dos municípios pode ser conferida aqui