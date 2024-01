Passar por uma transição de gênero é desafiador, mas libertador. Lidar com expectativas pessoais, discriminação de amigos e familiares e julgamentos de estranhos faz parte da rotina de quem passa por esse processo.

Nesta terça-feira, 16, o governo do Acre deu um passo importante ao iniciar os primeiros atendimentos especializados para pessoas trans e travestis. Essa iniciativa está alinhada com a promoção da saúde para todos e também com uma portaria do Ministério da Saúde, além de ser uma promessa do plano de ação para a empregabilidade LGBTQIA+ firmado pelo governo do Acre e Ministério Público Federal.

(…)