Em uma linha.

O governo do Acre mudou o feriado do Dia do Evangélico, originalmente em 23 de janeiro, para 26 de janeiro, uma sexta-feira. Isso resultará na suspensão do expediente presencial nos órgãos estaduais, mas os serviços essenciais continuarão operando sem prejuízos à população. O calendário deste ano terá 25 feriados e pontos facultativos, com flexibilidade para convocação de servidores nos dias facultativos, se necessário, sem a necessidade de compensação.

(…)