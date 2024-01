A Fenaj lançará na quinta-feira (25) um relatório completo sobre violência contra jornalistas e ataques à liberdade de imprensa em 2023. Dados preliminares indicam uma queda significativa nos casos, de 376 em 2022 para 181 em 2023, representando uma diminuição de 51,86%. No entanto, o número ainda é 34,07% maior do que os 135 casos em 2018, antes do governo de Jair Bolsonaro.

Receba as notícias de oestadoacre.com direto no celular... entre na comuna