O TJAC divulgou o edital 01/2024 para o Concurso Público com 91 vagas e 1.460 cadastros de reserva em cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior). As inscrições, de R$100,00 e R$120,00, respectivamente, ocorrem de 7 de fevereiro a 1° de março no site www.institutoverbena.ufg.br. Os locais de atuação abrangem 18 comarcas do Estado e unidades administrativas da TJAC em várias cidades.

Para o nível médio, tem cargos de: Agente de Polícia Judicial, Técnico em Microinformática, Técnico Judiciário e Técnico em Segurança do Trabalho. Enquanto os de superior contemplam diversas áreas: Administração, Arquivista, Arquitetura, Comunicação Social, Contador, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Economia, Enfermagem, Estatística, Fisioterapia, Informática, Medicina, Odontologia, Oficial de Justiça, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Confira o edital completo [link].